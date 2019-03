Мужчина помыл голову отравой и остался без волос

Житель китайского города Куньмин, провинция Юньнань, по ошибке помыл голову дихлофосом. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Путаница возникла из-за того, что бутылка с отравляющим веществом стояла возле шампуня. Мужчина заметил свою ошибку, когда почувствовал запах инсектицида. К тому моменту он успел натереть им волосы. Под действием дихлофоса у него началась дрожь и усилилось потоотделение.

Мужчина тщетно пытался смыть отраву водой и уксусом, но ничего не добился. После этого он обратился в больницу. Там его обрили наголо, чтобы удалить остатки дихлофоса, которые сохранились в волосах. Через несколько дней пострадавший выздоровел и смог вернуться домой.

В январе британская телеведущая Беверли Тернер рассказала о неожиданном средстве, которым она воспользовалась при мытье головы. По примеру героини шоу New Lives In The Wild она заменила обычный шампунь собственной мочой.

