В Японии неизвестные пообещали отравить лекарства и продукты

Неизвестные вымогают у девяти японских компаний крупную сумму в биткоинах, угрожая распространением отравленных цианидом продуктов и лекарств, сообщает вещательная корпорация NHK World.

По данным корпорации, в девять крупных фирм, в том числе в фармацевтические компании в Токио и Осаке, фирму по производству продуктов питания в Саппоро на севере страны, а также в редакцию крупной газеты, по почте поступили конверты с белым порошком и письмами-требованиями выплатить 35 миллионов южнокорейских вон, или примерно 31 тысячу долларов в биткоинах.

В случае невыполнения неизвестные обещают начать распространение отравленных продуктов. Срок ультиматума — 22 февраля, когда в Японии отмечают День кошки, неофициальный национальный праздник.

Материалы по теме Будет больно Самые жестокие смертные казни со всего мира

Уточняется, что изъятый из писем порошок, по данным экспертов полиции, действительно содержит цианид. Как установлено, все письма отправлены из Токио в четверг. На некоторых как отправители значатся имена руководителей секты «Аум Синрикё», казненных в 2018 году.

«Аум Синрикё» — запрещенная в России и в некоторых других странах неорелигиозная секта, проповедующая одно из направлений буддизма — ваджраяна. Получила известность 20 марта 1995 года, когда ее активисты в токийском метро распылили газ зарин. В результате погибли, по разным данным, от 10 до 27 человек (считая скончавшихся в больницах), более пяти тысяч получили отравления, часть из них ослепла.

В 2004 году 12 из 18 арестованных участников секты, в том числе лидер Сёко Ассахара, были приговорены к смертной казни, остальные — к пожизненному лишению свободы Смертные приговоры привели в исполнение 6 и 26 июля 2018 года — лидер секты Сёоа Ассахара и 11 его приближенных были повешены.

В целом за разные нападения были осуждены почти 200 членов секты, в том числе около 30 руководителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!