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С иглами в австралийской клубнике оказалась связана женщина

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В Австралии арестовали человека, связанного с делом о швейных иглах в клубнике, которую поставляют в супермаркеты. Об этом говорится в заявлении полиции штата Квинсленд.

Как отмечается, после комплексного расследования в воскресенье, 11 ноября, под стражу была взята 50-летняя женщина. В ближайшее время ей предъявят обвинения. Ожидается, что она предстанет перед судом 12 ноября.

Над делом работали правительства нескольких регионов, силовики и разведывательные службы. При этом расследование еще продолжается.

Другие детали расследования не сообщаются, о мотивах женщины и непосредственно ее роли также не говорится. Какие обвинения ей будут предъявлены, пока неизвестно.

Ранее правительство Австралии объявило об ужесточении наказания за умышленную подделку продуктов питания, передает CNN. Максимальный тюремный срок за подобное преступление увеличивается с 10 до 15 лет.

О швейных иглах и булавках в клубнике, продающейся в австралийских магазинах, стало известно в начале сентября. Нашпигованные ягоды различных брендов находили во всех шести штатах страны. В общей сложности были зафиксированы более 100 случаев. Несколько раз иглы находили не только в клубнике, но и в других фруктах: яблоках, бананах или манго.

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