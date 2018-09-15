Нашпигованную иглами клубнику подбросили в австралийские магазины

В Австралии, штат Квинсленд, разыскивают человека, который втыкает швейные иглы и булавки в клубнику, поставляемую в супермаркеты. Об этом сообщает австралийский сайт ABC.

Премьер-министр штата Анастасия Палащук (Annastacia Palaszczuk) призвала граждан помочь найти злоумышленника и объявила награду в 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет его задержать.

«Это ставит под угрозу жизни семей, а также подвергает риску производство клубники. Эта отрасль в Квинсленде приносит 160 миллионов долларов, и кто-то пытается саботировать ее», — сказала она.

Согласно данным полиции Нового Южного Уэльса, иглы нашли в клубнике шести брендов. Продукция одного из них поставляется в магазины по всей стране.

По первоначальной версии, выдвинутой Ассоциацией производителей клубники, злоумышленником мог оказаться недовольный сотрудник. Однако главный управляющий штата Терри Лоуренс (Terry Lawrence) заявил, что доказательств тому пока нет. «Мы изучаем возможность совершения преступления на всех стадиях — от выращивания ягод до распространения товара в супермаркетах», — сказал он.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!