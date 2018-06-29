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Неприметного немца заподозрили в тайном убийстве 20 коллег сэндвичами

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В Германии сотрудника компании по производству металлических деталей ARI Armaturen в городке Шлос-Хольте-Штукенброк заподозрили в убийстве 21 коллеги с помощью отравленной еды. Об этом сообщает Deutsche Welle.

56-летнего мужчину, проработавшего на заводе 38 лет, арестовали в мае после того, как один из сотрудников заметил странный порошок на своей еде. Он рассказал об этом начальству, они просмотрели видео с камер наблюдения. CNN уточняет, что на кадрах было видно, как подозреваемый открыл чужую коробку с ланчем и добавил некое вещество внутрь сэндвичей.

«Сначала мы думали, что это была плохая шутка коллеги, а не попытка убийства», — рассказал менеджер компании. Однако затем оказалось, что в еду подсыпали ацетат свинца — высокотоксичное и практически безвкусное вещество, которое может привести к серьезному повреждению органов. Во время обысков дома у сотрудника завода нашли и другие опасные ингредиенты, в том числе ртуть и кадмий, а в сумке у него обнаружили бутылочку с порошкообразным веществом.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство одного человека. Однако полиция заявила, что в связи с произошедшим будет расследовать смерть 21 человека, скончавшихся с 2000 года. Как отмечается, в компании оказался крайне высокий уровень смертей от сердечных приступов и рака, который могли быть вызваны отравлением тяжелыми металлами. Кроме того, сейчас двое сотрудников ARI Armaturen находятся в коме, а еще один на диализе.

Расследованием возможных убийств займется специальная группа из 15 человек. Они будут опрашивать родственников умерших и врачей. Рассматривается также возможность эксгумации тел.

Менеджер компании отметил, что подозреваемый все годы работы был «примечательно незаметным». О мотивах мужчины ничего не сообщается. Сам арестованный хранит молчание.

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