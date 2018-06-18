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Банкет на школьном выпускном оказался с отравой

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В Якутии возбуждено уголовное дело после того, как 21 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, в селе Хоро отравились едой с банкета на школьном выпускном вечере. Об этом сообщил Следственный комитет России в ТамТам-канале.

По данным СК, все пострадавшие госпитализированы.‬ ‪Следователи выясняют обстоятельства происшествия, допрашивают организаторов банкета‬.

Празднование для выпускников средней общеобразовательной школы организовали 10 июня. С 12 июня ученики и их родители стали поступать в инфекционное отделение. У всех была диагностирована острая кишечная инфекция, уточняет «Интерфакс».

В селе считают, что, скорее всего, отравление произошло из-за салатов, в которые входят вареные яйца, сообщили местному изданию Sakhaday в республиканском Минздраве.

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