СК заподозрил котлеты «Здоровье» в отравлении детей на Урале

Котлеты из говядины «Здоровье» или творожно-рисовая запеканка могли стать причиной отравления 64 детей в детском лагере «Сосновый бор» в городе Кушва Свердловской области. Об этом агентству ТАСС сообщили в областном управлении Следственного комитета.

«Самочувствие ухудшилось у 64 детей в возрасте от 7 до 12 лет и у двух вожатых в возрасте 18 лет. Накануне в обед дети и вожатые употребляли: в обед — картофельный суп, говяжью котлету "Здоровье", тушеную капусту, компот и хлеб, в полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой. Сейчас следователем опрашиваются представители администрации лагеря», — говорится в сообщении.

По факту вспышки кишечной инфекции Следственный комитет по региону и прокуратура города Кушва начали проверки.

В августе 2017 года в Бурятии на больничные койки попали 77 человек. 66 детей и 11 взрослых отравились на туристической базе, где проходил танцевальный фестиваль Baikal Dance Camp. Они были госпитализированы в стабильном состоянии, угрозы для жизни не было.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!