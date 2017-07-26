Пищевым отравлением строителей в Новой Москве заинтересовались следователи

По факту массового пищевого отравления рабочих на строительной площадке в поселке Коммунарка на территории Новой Москвы началась проверка. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичном главке Следственного комитета России (СКР) в среду, 26 июля.

«В настоящее время в стационаре находится 34 человека, жизни и здоровью которых ничего не угрожает», — отметили в следствии.

Пострадавшие обратились за медпомощью в ночь на 26 июля. Установлено, что накануне все они ужинали на территории строительного объекта. Изъятые там пробы пищи направлены на исследование.

В мае массовое пищевое отравление произошло в удмуртском детском лагере «Дружба». За медпомощью обратились 97 человек. По данным Роспотребнадзора, к распространению инфекции привели грубые нарушения санитарного законодательства при эксплуатации столовой. Лагерь закрыли, информация о результатах проверки была передана в правоохранительные органы.