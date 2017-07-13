Экспертиза не выявила отравляющих веществ в подмосковных ягодах

Экспертиза не обнаружила в ягодах, изъятых в квартире умершего жителя Наро-Фоминска, никаких опасных веществ, способных вызвать смерть. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России Елена Фокина.

«Из квартиры на Рижской улице, в которой проживал погибший 56-летний мужчина, его жена и 25-летний сын, были изъяты ягоды (черешня, клубника, абрикосы). Лабораторное исследование, проведенное в одном из территориальных отделов Роспотребнадзора по Московской области, установило, что ягоды соответствуют требованиям безопасности пищевой продукции. Опасных веществ, в том числе мышьяка или пестицидов, в них не обнаружено», — рассказала Фокина.

Она уточнила, что по факту смерти мужчины и госпитализации в реанимацию его жены и сына продолжается доследственная проверка. В частности, назначена специальная экспертиза, которая должна дать ответ на вопрос, что послужило причиной смерти жителя Наро-Фоминска.

Утром 26 июня 2017 года в реанимационное отделение больницы Наро-Фоминска из своей квартиры были доставлены женщина и ее 25-летний сын с отравлением неизвестным веществом. Смерть 56-летнего главы семьи медики констатировали на месте происшествия. Во многих СМИ сразу же сообщили, что причиной отравления стали купленные на местном рынке ягоды. Однако ни медики, ни следователи подтверждений этому не нашли. В настоящее время сын уже выписан, его мать остается в реанимации.

Как рассказал «Ленте.ру» высокопоставленный источник в правоохранительных органах, по мнению врачей, исследовавших тело погибшего и лечивших его родных, причиной отравления стал бытовой газ — на это указывает ряд клинических признаков. Однако в самой квартире утечки газа обнаружено не было, а специалисты «Мособлгаза» дали заключение, что все магистрали в исправности. Результаты гистологического исследования, способного подтвердить или опровергнуть эту версию, пока не готовы.