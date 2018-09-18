Вслед за нашпигованной булавками клубникой в Австралии нашли яблоки с иглами

В Австралии женщина обнаружила швейную иглу в купленном в магазине яблоке. Об этом сообщил новостной портал ABC News.

Инцидент произошел в городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс. Женщина приобрела в магазине упаковку из шести яблок и обнаружила в одном из них иголку во время нарезки. Австралийка собиралась вложить яблоко в рюкзак дочери, чтобы та полакомилась им во время обеда.

До этого неоднократно сообщалось о случаях обнаружения иголок и булавок в клубнике, купленной в супермаркетах Австралии. Вся она была выращена на фермах штата Квинсленд. Некоторых фермеров заставили уничтожить урожай, что привело к миллионным убыткам.

Полиция штата Новый Южный Уэльс пока отказывается считать происшествия связанными между собой. Стражи порядка рассматривают инцидент с яблоком как отдельное дело, так же как и похожее происшествие с бананом в Сиднее, зафиксированное 17 сентября.

Детектив Дэнни Дуэрти (Danny Doherty) отметил, что полиция штата изучает более 20 обращений. «Мы получаем жалобы на обнаружение игл не только в клубнике, поэтому убедительно просим вас разрезать все фрукты и ягоды, особенно если вы собираетесь угощать детей», — добавил он.

Некоторые фермеры начали устанавливать в своих лавках металлоискатели, чтобы покупатели убедились в безопасности продуктов. За любую информацию о преступниках обещают награду в 100 тысяч австралийских долларов. Им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

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