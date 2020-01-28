Слесарь выпрыгнул в окно после ограбления, изнасилования и убийства пенсионерки

В московском аэропорту Домодедово обнаружили подозреваемого в ограблении, изнасиловании и убийстве пенсионерки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, 27 января задержан слесарь 1992 года рождения, причастный к преступлению, совершенному в квартире 76-летней женщины, проживавшей на улице Архитектора Власова на юго-западе Москвы.
Вечером в воскресенье, 26 января, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что пенсионерка звала на помощь, а из ее квартиры течет вода, которая заливает соседей.
Прибывшие на вызов полицейские нашли хозяйку мертвой, на ее лице и теле были гематомы и ссадины.
Установлено, что слесарь пришел к пенсионерке, ударил ее по голове, отчего она упала на пол. После этого подозреваемый нашел в квартире 30 тысяч рублей, вернулся к пожилой женщине и продолжил ее избивать. Затем он изнасиловал ее и задушил.
Мужчина выпрыгнул из окна кухни, расположенной на третьем этаже дома, и скрылся.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, изнасиловании и разбое.