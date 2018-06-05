Россиянка вывезла труп убитой тети на грузовом такси

Жительница Смоленска убила свою тетю и вызвала грузовое такси, чтобы избавиться от тела. Об этом во вторник, 5 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, женщина расправилась с родственницей во время семейной ссоры: избила ту по голове костылем, а затем задушила подушкой. После этого она спрятала тело в шкаф, заклеила дверцы скотчем и вызвала грузовое такси. На такси заказчица вывезла мебель из дома, и ничего не подозревавшие грузчики выбросили шкаф к мусорным контейнерам.

Как пишет смоленский сайт readovka.ru, труп пенсионерки обнаружили местные жители, которым приглянулся выброшенный на помойку шкаф. Вычислить подозреваемую в убийстве полицейским не составило труда. Женщину задержали и допросили. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

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