Индиец убил мать за отказ приготовить курицу карри

В Индии пьяный мужчина убил престарелую мать за отказ приготовить ему на обед курицу карри. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел в деревне Бадепуран, штат Андхра-Прадеш, на юго-востоке страны в воскресенье, 3 июня. 45-летний сельский врач Беджам Кишоре (Bejjam Kishore) с утра принес своей 80-летней матери курицу и попросил приготовить ее на обед с карри, а сам отправился в магазин за напитками. Когда мужчина вернулся уже выпившим и обнаружил, что блюдо не готово, он накричал на мать и пырнул ее ножом. Женщина скончалась на месте.

Кишоре сбежал с места преступления, но услышавшие крики соседи вызвали полицию. В отношении индийца возбудили уголовное дело и объявили его в розыск.

Сообщается, что мужчина страдал от алкогольной зависимости и пил каждый день. Из-за этого от него ушла жена вместе с детьми.

В мае 2014 года сообщалось, что американка провела в тюрьме три минуты за то, что посетовала на невкусный соус для пиццы. Женщина пожаловалась на это спасателям и была наказана за ложный вызов.

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