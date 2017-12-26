Британских заключенных накормили невкусным пудингом на Рождество

Роб Ничолсон, председатель ассоциации тюремных надзирателей британского города Кингстон-апон-Халл, рассказал изданию Hull Daily Mail, чем занимаются заключенные на Рождество.

Во-первых, узникам устраивают турниры по бильярду и дартсу, так как в этот момент очень важно развлечь их и отвлечь от грустных мыслей. Особое внимание уделяется депрессивным заключенным. «Во время праздников вероятность того, что они причинят себе вред, вырастает до небес», — объяснил Ничолсон.

В Рождество непременно проходит служба, которую проводят активисты благотворительной организации Армия Спасения. В ее состав входят католические священники, муллы и раввины. По словам Ничолсона, мероприятие весьма популярно у заключенных.

Материалы по теме Дух Рождества за решеткой Как готовятся к главному христианскому празднику в бразильской тюрьме

Кормят узников праздничным ужином из жареной картошки и йоркширского пудинга. Тем не менее, надзиратель объясняет, что еда у них далеко не самого лучшего качества. В противном случае это могло бы оскорбить пожилых людей, которым часто не хватает денег на нормальную пищу.

Узники не могут получать подарки от близких. Администрация тюрьмы объясняет это борьбой с контрабандой. «В рождественском пуддинге родственники вполне могут что-нибудь спрятать. Это вопрос безопасности», — поясняют они. Однако те из заключенных, кому разрешены свидания с родными, могут отметить праздник вместе с ними.

Работникам тюрьмы в период праздников приходится несладко. Из-за дополнительных мероприятий на них возрастает нагрузка. Некоторым из них приходится работать в праздничную ночь, однако Ничолсон объясняет, что это действительно необходимо.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!