Обезьяна бросилась на развешивающую белье женщину и погубила ее

Обезьяна бросилась на жительницу индийского округа Джаджпур, штат Одиша, и погубила ее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

45-летняя Джайанти Свейн (Jayanti Swain) вешала постиранное белье на крыше своего дома, когда на ее неожиданно напала обезьяна. Домохозяйка запаниковала и попыталась убежать, но оступилась и упала с крыши. Родственники прибежали на крик и нашли ее лежащей на земле перед домом.

Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Местные жители утверждают, что за последние несколько месяцев обезьяны стали слишком агрессивны по отношению к населению, а местные власти не предпринимают необходимых мер, чтобы предотвратить нападения приматов.

Ранее сообщалось, что в городе Баднавар, Индия, начались массовые протесты после того, как обезьяна убила одного человека и ранила еще нескольких. Отсутствие лекарств против бешенства в больницах вызвало еще большее недовольство протестующих.

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