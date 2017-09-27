Оксимирон сыграет главного злодея в экранизации Пелевина

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Рэпер Оксимирон исполнит одну из ролей в фильме Empire V по одноименному роману Виктора Пелевина. Анонс кинокартины опубликован на YouTube-канале исполнителя в среду, 27 сентября.

В видео режиссер ленты, Виктор Гинзбург (уже экранизировавший книгу Пелевина «Generation П»), рассказывает о пробах. «Я долгое время искал главного злодея своего нового фильма, и вот, наконец, я его нашел. Хочу его представить», — говорит кинематографист. После этого человек рядом с ним снимает маску, и им оказывается Оксимирон. Он сыграет Митру.

