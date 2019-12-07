Темнокожий певец поборолся с размером своего пениса при помощи сэндвича

Темнокожий американский певец Джейсон Деруло опубликовал в Instagram свое фото, на котором предстал в обтягивающих трусах. Администрация сайта удалила снимок из-за жалоб на порнографию, однако артист вернул пост, закрыв паховую область изображением сэндвича.
«Так лучше?» — подписал он фото.
После удаления первого снимка Деруло возмутился цензурой: «Я ничего не могу сделать с размером [своего пениса]». В комментарии порталу TMZ артист заявил, что считает произошедшее дискриминацией и намерен бороться с этим.
В дискографии 30-летнего Джейсона Деруло четыре студийных альбома. Он записал такие хиты, как Whatcha Say, Swalla, Wiggle и Talk Dirty.
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