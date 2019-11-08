Рэпер был искусан до крови после попытки попозировать со змеей

Американского рэпера Lil Pump укусила змея. Видео случившегося было опубликовано в Instagram-аккаунте артиста.

В ролике видно, как увешанный драгоценностями музыкант в леопардовой куртке берет в руки змею, а затем с криком бросает ее. Затем он на камеру показывает свою искусанную кисть, из которой идет кровь. «Меня только что укусила змея, ниггер!» — кричит в объектив Lil Pump.

В 2017 году рэпер вызвал возмущение пользователей сети роликом, в котором он орет в ухо собаке. В нем артист говорит: «Эй, сука, это мой новый пес. Его зовут "эщкере"». Комментаторы призвали музыканта оставить питомца в покое и обвинили в жестоком обращении с животными.

Lil Pump (настоящее имя Газзи Гарсия) — американский рэпер и продюсер из Майами. Гарсия начал загрузку песен на странице SoundCloud в 2016 году, а в 2017 году выпустил дебютный альбом, достигший третьей строчки в чарте Billboard 200. Он прославился любовью к бренду Gucci и фразой «эщкере» (esketit), которая стала вирусным мемом не только на территории США, но и в России.

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