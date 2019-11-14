Лидер Rammstein устроил шутливую драку в центре Петербурга под песню «Калинка»

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн снял шуточное видео в Санкт-Петербурге и опубликовал его в своем Instagram-аккаунте.

В ролике артист в плаще и шляпе сражается со шведским актером Петером Стормаре, одетым в костюм космонавта. Действие происходит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге под песню «Калинка».

Как сообщает РИА Новости, видео было создано в рамках флешмоба #Stehaufchallenge, посвященного танцу из клипа Линдеманна на песню Steh auf. Клип был опубликован на YouTube в сентябре.

В июне Тилль Линдеманн сломал челюсть своему поклоннику. Инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена, где остановилась группа. Музыкант находился в баре со своим знакомым и подругой. Там к нему подошел 54-летний житель Гамбурга с просьбой сделать селфи, однако музыкант отказался. После этого поклонник начал оскорблять подругу Линдеманна и получил удар в лицо.

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