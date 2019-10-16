Менеджер Rammstein ударил россиянина и попал на видео

Менеджер немецкой рок-группы Rammstein Анар Рейбанд ударил охранника пристани в Санкт-Петербурге Дмитрия Петренко. Видео случившегося опубликовало издание «Фонтанка».

По словам пенсионера МВД Петренко, инцидент произошел в ночь на 15 октября. Менеджер, проводивший время в компании девушек, попробовал пройти на корабль, не предъявив билет. Охранник сделал ему замечание, после чего Рейбанд начал ругаться и ударил мужчину по голове.

Петренко отметил, что собирается обратиться в полицию, чтобы восстановить справедливость. «И поверьте, я своего добьюсь, его накажут за хамское поведение. Я пенсионер МВД и инвалид по зрению», — заявил он.

Сам Рейбанд признался, что нарушил правила по незнанию. Он заявил, что охранник выругался на него матом, после чего менеджер разозлился. «Этого я уже не стерпел, повернулся и объяснил при помощи физической силы, что со мной так разговаривать нельзя. При этом я не стал его избивать, просто повернулся и слегка тяпнул его», — пояснил он.

В июне лидер Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему поклоннику. Инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена, где остановилась группа. 54-летний житель Гамбурга хотел сделать селфи с музыкантом, однако после отказа начал оскорблять его подругу. В результате артист ударил мужчину в лицо.

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