В России предложили ввести правила поведения для Rammstein и Мадонны

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с предложением ввести в стране правила поведения для иностранных артистов, например, Мадонны и Rammstein. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Милонова, зачастую иностранные знаменитости злоупотребляют русским гостеприимством и на своих концертах переступают грань допустимого. «К примеру, выдающаяся американская певица Мадонна, помимо своей концертной программы, в России высказывала свои политические пристрастия и пыталась вести политическую агитацию в части критики российского законодательства», — уточнил депутат.

Он добавил, что аналогично себя ведет и немецкая группа Rammstein. Так, во время выступления в московских «Лужниках» 29 июля два гитариста коллектива поцеловались.

Сам Милонов считает, что иностранные артисты не должны публично заниматься политической деятельностью, критиковать российские законы и традиции на концертах. «В данном случае прошу вас оценить возможность введения дополнительных правил для иностранных артистов, прибывающих в нашу страну», — обратился Милонов к Лаврову.

В августе 2012 года Мадонна, выступая в Санкт-Петербурге, высказалась в поддержку секс-меньшинств. Исполняя песню Human nature, певица сняла рубашку и продемонстрировала голую спину с надписью No fear («Нет страха»). Кроме того, во время концерта она показала зрителям плакат с цветами радуги, на котором был написан такой же призыв.

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