На концерте Rammstein загорелись декорации

В Риге на концерте метал-группы Rammstein загорелись декорации. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube-канале «Федерального агентства новостей».
Организаторы выступления потушили пожар. В свою очередь посетители концерта заявили, что возгорание было частью шоу немецкой группы.
2 августа, после приезда музыкантов Rammstein в Санкт-Петербург, фанаты окружили отель, в котором остановились немцы.
Днем ранее сообщалось, что гитаристы Rammstein Рихард Круспе и Пауль Ландерс поцеловались во время концерта на московском стадионе «Лужники».
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