Мерзкое занятие босоногого авиапассажира возмутило попутчиков и попало на видео

Действия босоногого пассажира на борту самолета возмутили путешественников и пользователей сети. Видеозапись произошедшего, предоставленная попутчиком, появилась в Instagram-аккаунте @passengershaming.

На ролике видно, как неизвестный турист с голыми стопами ковыряет пятку и отрывает от нее кусочки кожи. «Человек может достичь всего, во что поверит его разум», — саркастично подписали публикацию администраторы аккаунта.

Мерзкое занятие пассажира вывело из себя комментаторов. «Кто все эти люди? За все годы, что я летаю на самолетах, я ни разу не сталкивался с таким отвратительным поведением», — написал один пользователь. «Я не могу на это смотреть. Чудовищное варварство», — ужаснулся другой. «Господи, неужели там никого не стошнило?» — удивилась еще одна читательница.

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