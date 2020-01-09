Голые ноги пассажирки самолета вызвали отвращение у попутчиков и попали на видео

@passengershaming / Instagram

Голые женские ноги вызвали отвращение у пассажиров самолета и пользователей сети. Происходящее на борту сняла на камеру одна из свидетельниц Андреа Горсмен (Andrea Gorsmen). Ее видео опубликовано в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки путешественников.

На ролике видна правая стопа неизвестной пассажирки, которая лежит на подлокотнике впереди стоящего кресла. Затем автор видео переводит камеру на попутчика, держащего стакан рядом с обнаженной ногой, и показывает его недовольное лицо.

Пользователи ужаснулись увиденному. «Тот факт, что пассажиры ничего ей не говорят, просто умопомрачителен. Я был бы вне себя, если бы человек когда-то положил свою ногу на мой подлокотник», — написал один из них. «Просто мерзость! Скажите ей это, пожалуйста», — негодовала другая читательница. «Я постоянно говорю пассажирам убрать ногу, когда они кладут ее таким образом. Это отвратительно и вовсе не необходимо», — заявил еще один турист.