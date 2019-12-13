Россиянин побил ребенка из-за осанки, решил успокоить его и задушил

Житель села Новологиново Омской области убил семилетнего сына своей сожительницы из-за неровной осанки во время выполнения домашнего задания. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

По данным следствия, 10 сентября мальчик делал уроки. Мужчина обратил внимание, что ребенок не держит спину ровно, и ударил его ремнем. Затем он схватил его руками за ворот рубашки и пояс и начал трясти, чтобы успокоить. Мальчик умер от удушья. Мужчина неделю прятался в лесу, однако его задержали.

СК возбудил уголовно дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Мужчина признал вину, дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал. Поводами для наказания становились «несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки». 11 мая ребенок сбежал после очередного наказания. Он рассказал об издевательствах соседу, тот вызвал полицию.

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