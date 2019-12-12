Россиянин избил жену и восьмимесячного ребенка ведром

Житель российского города Улан-Удэ избил жену и восьмимесячного ребенка пластиковым ведром, мальчика доставили в больницу с травмами головы. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета(СК) по Бурятии.

По данным ведомства, ребенка доставили в больницу 10 декабря. В этот день мать и отец ребенка пили спиртное, во время застолья между ними произошла ссора. Россиянин избил жену и ребенка, которого она держала на руках, пластиковым ведром. Мальчик получил не менее пяти ударов по груди и голове. Мать выскочила в коридор, соседи вызвали скорую помощь.

Отца задержали на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство малолетнего»). По данным СК, летом органы опеки изымали ребенка из-за того, что родители злоупотребляли спиртным, но вернули его в семью спустя «непродолжительное время». Решается вопрос о лишении супругов родительских прав.

Ранее сообщалось, что в амурском городе Зея четырехмесячная девочка умерла из-за питания на основе сухого молока, которое не было предназначено для младенцев. Девочка родилась в апреле 2019 года, ей требовалось адаптивное детское питание. Из-за кормления сухим молоком у нее образовался дефицит питательных веществ и в организме начались патологические изменения внутренних органов. 22 августа она умерла. Мать признала вину и раскаялась.

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