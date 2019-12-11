В России мальчик умер после прыжков на кровати

В Севастополе восьмилетний мальчик прыгал на кровати, ударился головой о каркас и умер. Об этом сообщила «Комсомольская правда-Крым».

Родственники ребенка вызвали скорую помощь. Врачи поставили мальчику предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма», однако в больнице констатировали его смерть.

Ранее сообщалось, что в городе Инза Ульяновской области семилетний мальчик играл в прятки на заброшенном хлебозаводе и сорвался с высоты. В результате падения ребенок получил повреждения в области головы и грудной клетки. Мальчика госпитализировали в местную детскую больницу, но спасти его не удалось — он умер на следующий день.

В начале сентября в городе Ивделе Свердловской области на 14-летнего подростка упали ворота, мальчик умер. Ворота находились на территории бывшего стадиона «Химик», погибший оказался учеником 8-го класса общеобразовательной школы №2. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 УК.

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