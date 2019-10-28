В России ребенок поиграл в прятки и разбился насмерть

В городе Инза (Ульяновская область) семилетний мальчик играл в прятки на заброшенном хлебозаводе, сорвался с высоты и умер в больнице на следующий день. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

В результате падения ребенок получил повреждения в области головы и грудной клетки. Мальчика госпитализировали в местную детскую больницу, но спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В начале сентября в городе Ивделе Свердловской области на 14-летнего подростка упали ворота, мальчик умер. Инцидент произошел вечером 9 сентября на территории бывшего стадиона «Химик», погибший оказался учеником 8-го класса общеобразовательной школы №2. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 УК.

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