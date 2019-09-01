Российский школьник погиб после падения мраморной плиты

В Самаре десятилетний мальчик погиб после того, как на него упала мраморная облицовочная плита от фасада Дворца культуры. Об этом 1 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

Трагедия случилась днем в Кировском районе города. Плита рухнула с высоты 1-1,5 метра. Организована доследственная проверка.

Информированный источник рассказал, что пока рассматриваются две версии случившегося. По одной из них, мальчик залез на плиту, «уперся ногой в стык», плита под ним отвалилась, и ребенок упал. По другой, он пытался забраться на плиту, но зацепился и упал, а плита оторвалась. По данным собеседника агентства, ребенок скончался в карете скорой помощи.

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