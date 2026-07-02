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03:04, 2 июля 2026Бывший СССР

Прилеты «Цирконов» по Киеву попали на видео

Опубликован момент удара ОТРК «Искандер-М» и «Циркон» по Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Удары оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и «Циркона» по Киеву попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На записи видно несколько ярких вспышек. Подробности не уточняются.

Ранее военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что новая ракета «Бандероль», которую стали использовать Вооруженные силы РФ, может наносить удары почти по всей территории Украины. По словам эксперта, данную ракету армия России применяет уже год с небольшим.

В апреле в сети появились кадры, запечатлевшие момент атаки дрона-камикадзе «Герань-2» по автозаправочной станции в Днепропетровске.

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