Прилеты «Цирконов» по Киеву попали на видео

Опубликован момент удара ОТРК «Искандер-М» и «Циркон» по Киеву

Удары оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и «Циркона» по Киеву попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На записи видно несколько ярких вспышек. Подробности не уточняются.

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