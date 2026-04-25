Момент удара дрона-камикадзе «Герань-2» по бензовозам на АЗС попал на видео

В сети появились кадры, запечатлевшие момент атаки дрона-камикадзе «Герань-2» по автозаправочной станции в Днепропетровске. Их опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Целью беспилотника стали бензовозы, находившиеся на территории АЗС. На видео также видны последствия прилета — возгорание и разрушения. Подробности не уточняются.
Ранее один российский боец ликвидировал троих украинских военных и взял в плен еще двоих. На кадрах видно, как боец в одиночку скрытно подбирается к траншее, занятой военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).
box#4285748