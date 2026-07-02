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02:35, 2 июля 2026Россия

Косачев высказался об изменении риторики США относительно Украины

Косачев: Изменения со стороны США относительно Украины ограничены только сменой риторики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Изменения со стороны Вашингтона относительно урегулирования украинского конфликта пока ограничены только сменой их риторики, заявил зампредседателя Совфеда Константин Косачев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон не поддерживает Киев в той мере, в какой это делал экс-лидер страны Джо Байден.

«Нет каких-то практических действий с американской стороны, которые бы воспроизводили худшие практики времен предыдущего президента Байдена», — высказался он.

По мнению сенатора, у Москвы есть «очевидные разочарования» происходящим в отношениях с США, но «закрытой» ситуацию назвать нельзя.

Ранее Косачев рассказал, что возможности для диалога России и США по Украине сохраняются.

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