Косачев высказался об изменении риторики США относительно Украины

Изменения со стороны Вашингтона относительно урегулирования украинского конфликта пока ограничены только сменой их риторики, заявил зампредседателя Совфеда Константин Косачев. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Вашингтон не поддерживает Киев в той мере, в какой это делал экс-лидер страны Джо Байден.
«Нет каких-то практических действий с американской стороны, которые бы воспроизводили худшие практики времен предыдущего президента Байдена», — высказался он.
По мнению сенатора, у Москвы есть «очевидные разочарования» происходящим в отношениях с США, но «закрытой» ситуацию назвать нельзя.
Ранее Косачев рассказал, что возможности для диалога России и США по Украине сохраняются.