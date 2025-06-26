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15:55, 26 июня 2025Россия

В России оценили перспективы диалога с США по Украине

Сенатор Косачев: Возможности для диалога России и США по Украине сохраняются
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев оценил перспективы диалога между Россией и США по теме Украины, отметив, что возможности для него на сегодняшний день сохраняются. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам сенатора, контакты двух стран могут состояться как по украинскому кризису, так и по вопросу нормализации двухсторонних отношений России и США. «Это два трека, которые развиваются параллельными путями. Но возможности есть и там, и там», — обозначил он.

При этом политик подчеркнул, что чем больше будет введено санкций в отношении России, тем меньше будет пространства для того, чтобы продолжать политический диалог.

«А мне представляется, что [президент США Дональд] Трамп заинтересован в таком политическом диалоге и он всячески это показывает. Поэтому в краткосрочной перспективе я не ожидаю никаких резких движений со стороны Трампа. Что будет дальше, конечно же, будет зависеть от того, каким образом будет развиваться наш политический диалог», — заключил Косачев.

Ранее в Кремле заявили, что Россия заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия по урегулированию украинского конфликта. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что тезис «мир через силу» вряд ли применим к России и не позволит достичь никаких целей.

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