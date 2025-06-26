В Кремле оценили роль США в украинском вопросе

Песков: Россия заинтересована в усилиях США по Украине

Россия заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что тезис «мир через силу» вряд ли применим к России и не позволит достичь никаких целей.

Ранее президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге отметил, что ситуация на Украине оказалась куда сложнее, чем представлялось изначально. «Война на Украине сложнее, чем другие войны», — сказал американский лидер.

До этого Трамп заявил, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным и обсудит с ним окончание конфликта на Украине.