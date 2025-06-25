Трамп объяснился за невыполненное обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп заявил, что конфликт на Украине сложнее, чем другие войны

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему ему не удалось завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. Он признал, что ситуация оказалась куда сложнее, чем представлялось изначально. Об этом политик рассказал в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге, трансляцию ведет The Washigton Post (WP).

«Война на Украине сложнее, чем другие войны», — сказал американский лидер. Он назвал президента России Владимира Путина «очень сложным человеком». Также глава Белого дома признался, что у него «были некоторые проблемы» с главой Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, политик подчеркнул, что его обещание закончить конфликт за сутки было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально.

Ранее Трамп заявил, что поговорит с Путиным и обсудит с ним окончание конфликта на Украине.