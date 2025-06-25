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17:42, 25 июня 2025Мир

Трамп объяснился за невыполненное обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп заявил, что конфликт на Украине сложнее, чем другие войны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему ему не удалось завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. Он признал, что ситуация оказалась куда сложнее, чем представлялось изначально. Об этом политик рассказал в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге, трансляцию ведет The Washigton Post (WP).

«Война на Украине сложнее, чем другие войны», — сказал американский лидер. Он назвал президента России Владимира Путина «очень сложным человеком». Также глава Белого дома признался, что у него «были некоторые проблемы» с главой Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, политик подчеркнул, что его обещание закончить конфликт за сутки было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально.

Ранее Трамп заявил, что поговорит с Путиным и обсудит с ним окончание конфликта на Украине.

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