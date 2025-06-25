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17:29, 25 июня 2025Мир

Трамп анонсировал разговор с Путиным

Трамп заявил, что обсудит с Путиным окончание конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с российским лидером Владимиром Путиным и обсудит с ним окончание конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я буду говорить об этом с Путиным», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о стремлении президента Украины Владимира Зеленского закончить конфликт.

При этом глава Белого дома не уточнил, когда именно может состояться этот разговор.

Ранее Трамп рассказал, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня на Украине в ходе встречи на полях саммита НАТО в Гааге. По словам политика, он хотел лишь узнать, «как дела» у украинского коллеги.

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