Трамп анонсировал разговор с Путиным

Трамп заявил, что обсудит с Путиным окончание конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с российским лидером Владимиром Путиным и обсудит с ним окончание конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я буду говорить об этом с Путиным», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о стремлении президента Украины Владимира Зеленского закончить конфликт.

При этом глава Белого дома не уточнил, когда именно может состояться этот разговор.

Ранее Трамп рассказал, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня на Украине в ходе встречи на полях саммита НАТО в Гааге. По словам политика, он хотел лишь узнать, «как дела» у украинского коллеги.