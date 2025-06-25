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17:32, 25 июня 2025Мир

Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским прекращение огня на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге, трансляцию ведет The Washigton Post (WP).

«Мы не обсуждали с президентом Зеленским прекращение огня на Украине в ходе нашей встречи», — отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что украинский кризис необходимо урегулировать как можно скорее. Политик добавил, что поговорит об этом с президентом России Владимиром Путиным. При этом он не уточнил, когда конкретно проведет беседу с российским лидером.

Ранее Зеленский сообщил, что провел встречу с Трампом. По его словам, они обсудили возможное прекращения огня на Украине и установление настоящего мира.

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