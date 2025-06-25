Зеленский поговорил с Трампом

Зеленский рассказал о прошедшей встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели встречу. Об этом украинский политик рассказал в своем Telegram-канале.

«Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, благодарю Соединенные Штаты. Говорили о том, как добиться прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помочь приближению мира. Детали — потом», — написал глава республики.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО началась встреча Зеленского и Трампа.

Днем 25 июня Трамп назвал Зеленского «хорошим парнем». Он также заявил, что обсудит с представителем Киева трудности, с которыми сталкивается Украина.