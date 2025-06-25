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12:03, 25 июня 2025Мир

Трамп описал Зеленского двумя словами

Трамп назвал Зеленского хорошим парнем
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским «трудности», с которыми сталкивается Украина, и назвал его хорошим «парнем». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге, передает Fox News.

«Зеленский — хороший парень, мы обсудим с ним его трудности», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что встреча президентов Украины и США запланирована на среду на полях саммита НАТО в Гааге. Как отмечает источник, команды президентов дорабатывают детали переговоров, которые будут посвящены санкциям против России и закупкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На саммите НАТО Зеленский уже встретился с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Он рассказал, что вместе с Рютте они скоординировали шаги в рамках саммита и высказались об ожидаемых результатах.

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