Зеленский раскрыл подробности встречи с генсеком НАТО

Зеленский встретился с Рютте на саммите НАТО и обсудил конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на саммите НАТО с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Об этом политик сообщил на своей странице в Telegram.

Зеленский рассказал, что вместе с Рютте они скоординировали шаги в рамках саммита и высказались об ожидаемых результатах. Также политики обсудили конфликт на Украине.

«Украина рассчитывает, что в итоговой декларации саммита будут сигналы по дальнейшей поддержке украинцев (...). Приоритетным вопросом для нас сейчас является усиление [системы] ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») и поддержка развития отечественного оборонного производства со стороны стран альянса», — резюмировал Зеленский.

24 июня Зеленский провел первую встречу в рамках саммита НАТО. Сообщалось, что он встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.