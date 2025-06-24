Зеленский провел первую встречу на саммите НАТО

Зеленский встретился с премьером Нидерландов Схофом на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом на саммите НАТО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер рассказал, что обсудил с главой правительства Нидерландов производство беспилотников в обеих странах, а также закупки средств противовоздушной обороны и оборонный пакет, в который якобы входит то, что должно помочь бороться с атаками российских беспилотников. Кроме того, они обсудили новые санкции против России и евроинтеграцию Украины.

«Спасибо, Дик. Спасибо народу, парламенту и правительству Нидерландов за дружбу и поддержку», — написал он.

Ранее Зеленский заявил об угрозе России для НАТО. По его словам, Москва якобы планирует новые военные операции на территории стран альянса.

