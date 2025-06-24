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16:30, 24 июня 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о якобы готовящемся нападении России на страны НАТО

Зеленский на саммите НАТО заявил, что РФ якобы планирует напасть на страны НАТО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО заявил, что Россия якобы планирует напасть на страны альянса. Его слова передает РИА Новости.

«Россия планирует новые военные операции на территории НАТО», — сказал он, не став как-либо доказывать свое утверждение.

Ранее Зеленский оценил возможности Украины в производстве дронов и пожаловался на нехватку денег. «Мы можем производить 8 миллионов дронов в год, но у нас не хватает финансирования», — заявил он.

До этого Зеленский прибыл на саммит НАТО. У него запланирована отдельная встреча с главой Европейского совета Антониу Коштой, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

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