Зеленский рассказал о якобы готовящемся нападении России на страны НАТО

Зеленский на саммите НАТО заявил, что РФ якобы планирует напасть на страны НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО заявил, что Россия якобы планирует напасть на страны альянса. Его слова передает РИА Новости.

«Россия планирует новые военные операции на территории НАТО», — сказал он, не став как-либо доказывать свое утверждение.

Ранее Зеленский оценил возможности Украины в производстве дронов и пожаловался на нехватку денег. «Мы можем производить 8 миллионов дронов в год, но у нас не хватает финансирования», — заявил он.

До этого Зеленский прибыл на саммит НАТО. У него запланирована отдельная встреча с главой Европейского совета Антониу Коштой, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.