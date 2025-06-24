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14:35, 24 июня 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл на саммит НАТО

Зеленский прибыл в Гаагу на саммит НАТО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу, где проходит саммит НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Во второй половине дня на уровне министров иностранных дел пройдет заседание совета «Украина-НАТО» и отдельно заседание на уровне министров обороны стран-членов альянса. Помимо этого, будет встреча Зеленского с главой Европейского совета Антониу Коштой, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

Отдельно Зеленский проведет совещание с Рюгге, а также лидерами Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

Ранее Рютте заявил, что переговоры России и Украины в Стамбуле якобы являются несерьезными, и НАТО делает ставку на продолжение военной помощи Киеву. «НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сейчас в Стамбуле, — это несерьезно», — рассказал он.

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