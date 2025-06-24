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15:44, 24 июня 2025Бывший СССР

Зеленский оценил возможности Украины в производстве дронов и пожаловался на нехватку денег

Зеленский: Украина может производить 8 миллионов дронов, но не хватает денег
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jaimi Joy / Pool / Reuters

Украина может производить 8 миллионов дронов, но не хватает денег. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.

«Мы можем производить 8 миллионов дронов в год, но у нас не хватает финансирования», — заявил украинский лидер.

24 июня Владимир Зеленский прибыл в Гаагу, где проходит саммит НАТО. Там он примет участие в заседание в формате «НАТО-Украина», а также встретится с рядом западных лидеров.

Зеленский также заявил о своем намерении встретиться на «полях» саммита с президентом США Дональдом Трампом.

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