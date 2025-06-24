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11:54, 24 июня 2025Бывший СССР

Зеленский захотел встретиться с Трампом в Гааге

Зеленский выразил надежду на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Jaimi Joy / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Гааге. Об этом он высказался в интервью Sky News.

На вопрос журналиста Марка Остина о том, рассчитывает ли он встретиться с Трампом на саммите НАТО, Зеленский ответил: «Да, я собираюсь».

Президент Украины не уточнил, ведется ли подготовка к обсуждению серьезных вопросов, заявив, что в настоящее время обсуждается только время возможной встречи с президентом США.

Ранее украинский лидер раскрыл свои опасения из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, противостояние между Израилем и Ираном смещает фокус внимания США с Украины.

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