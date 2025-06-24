Зеленский захотел встретиться с Трампом в Гааге

Зеленский выразил надежду на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Гааге. Об этом он высказался в интервью Sky News.

На вопрос журналиста Марка Остина о том, рассчитывает ли он встретиться с Трампом на саммите НАТО, Зеленский ответил: «Да, я собираюсь».

Президент Украины не уточнил, ведется ли подготовка к обсуждению серьезных вопросов, заявив, что в настоящее время обсуждается только время возможной встречи с президентом США.

Ранее украинский лидер раскрыл свои опасения из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, противостояние между Израилем и Ираном смещает фокус внимания США с Украины.