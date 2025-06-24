Зеленский назвал свои опасения из-за конфликта на Ближнем Востоке

Зеленский: Конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание Запада от Украины

Обострившийся конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание стран Запада от поддержки Украины. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Это большая проблема. Политический фокус смещается, это абсолютно понятно. И это значит, что помощь со стороны партнеров, прежде всего от США, может сократиться», — отметил он.

Зеленский охарактеризовал отношения Киева и Тегерана как сложные, а также поддержал удары по Ирану.

Ранее лидер Украины назвал сроки своего президентства. Он отметил, что является самым опытным из тех, кто способен провести страну через конфликт.

