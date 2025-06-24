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19:41, 24 июня 2025Бывший СССР

Зеленский и Трамп встретятся на саммите НАТО в Гааге

Встреча Зеленского и Трампа в Гааге запланирована на среду
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетСанкции против России:
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Ben Curtis / AP

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на среду на полях саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщает издание Barron's, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в офисе украинского лидера.

Как отмечает источник, команды президентов дорабатывают детали переговоров, которые запланированы «на ранний полдень» и будут посвящены санкциям против России и закупкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее издание The Washington Post (WP) заявило, что представители НАТО во время саммита в Гааге стараются держать на расстоянии Зеленского и Трампа.

Помимо этого, украинский лидер встретился на саммите НАТО с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Он рассказал, что вместе с Рютте они скоординировали шаги в рамках саммита и высказались об ожидаемых результатах.

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