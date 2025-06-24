Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:43, 24 июня 2025Мир

Стало известно о попытках НАТО развести Зеленского и Трампа

WP: Представители НАТО стараются держать на расстоянии Зеленского и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Представители НАТО во время саммита в Гааге стараются держать на расстоянии украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«По пути в Гаагу Трамп сообщил журналистам, что он "вероятно" встретится с Зеленским на полях саммита, хотя представители НАТО стараются держать их на расстоянии друг от друга на публике, что является признанием порой бурного презрения Трампа к украинскому лидеру», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский может встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня. Украинский лидер подчеркнул, что встреча с Трампом очень важна, однако она не определяет его поездку в Гаагу. Если же ему удастся провести переговоры с американским коллегой, планируется обсуждение новых санкций и давления на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МАГАТЭ раскрыло подробности удара США по ядерным объектам Ирана

    Одному типу жилья в России предрекли подорожание

    В Башкирии любопытный лось попал на видео

    Правительство Омска отреагировало на скандал из-за Гогунского на Дне города

    Названы худшие способы разорвать отношения

    Россиянин захотел поскорее выгнать надоедливую подругу и выбросил ее в мусоропровод

    Российский врач раскрыл секрет моложавой внешности Тимура Родригеза

    Раскрыты последствия запрета самокатов в российском миллионнике

    Валентине Терешковой стало плохо на заседании Госдумы. Что с ней произошло?

    Детеныши диких кошек Жоффруа попозировали на камеру в российском зоопарке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости