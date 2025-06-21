Стало известно о возможной встрече Зеленского с Трампом на саммите НАТО в Гааге

ТСН: Зеленский может встретиться с Трампом на саммите НАТО в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня. Об этом сообщает ТСН.

Украинский лидер назвал вероятной поездку в Нидерланды, однако полной уверенности в этом визите нет, решение будет принято накануне. Он добавил, что хочет провести несколько встреч, кроме того, поступили приглашения от короля и премьер-министра принимающей страны.

Зеленский подчеркнул, что встреча с Трампом очень важна, однако она не определяет его поездку в Гаагу. Если же ему удастся провести переговоры с американским коллегой, планируется обсуждение новых санкций и давления на Россию.

«Мне кажется, что нам нужно говорить о новом дыхании в дипломатическом треке», — сказал политик.

Встреча Зеленского и Трампа планировалась на саммите G7 в Канаде. Украинский лидер прибыл на заседание «Большой семерки», однако глава Белого дома улетел в США досрочно.

