Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 2 июля 2026Забота о себе

Врач заметил парадокс у желающих улучшить внешний вид мошонки мужчин

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sakkmesterke / Shutterstock / Fotodom

Уролог Хосеп Торремаде заявил, что молодые и пожилые мужчины, которые хотят улучшить внешний вид мошонки, высказывают кардинально противоположные пожелания по поводу результатов процедуры. На этот парадокс он указал в разговоре с изданием El Pais.

Как пояснил Торремаде, у молодых мужчин в последнее время появился новый тренд — боллмаксинг. По словам доктора, они массово стали обращаться к врачам, чтобы увеличить тестикулы.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

При этом пожилые мужчины тоже хотят сделать интимную зону более эстетичной, но приходят с совершенно другими запросами. «У пожилых мужчин с годами яички имеют тенденцию обвисать, мошонка становится очень дряблой, и обычно требуется уменьшение, скротопластика или подтяжка мошонки. Любопытно, что в зависимости от возраста мы можем хотеть прямо противоположного», — отметил Торремаде.

Ранее уролог Владимир Беспрозванный рассказал, какие заболевания зачастую приводят к импотенции. По его словам, такая проблема может возникнуть на фоне патологий сердца и сосудов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пришлось ампутировать ноги». Названо имя пострадавшей при взрыве в Монако спутницы Ермолаева. Стоит ли Киев за покушением?

    Стало известно об атаке Киевской ГЭС

    Прилеты «Цирконов» по Киеву попали на видео

    Врач заметил парадокс у желающих улучшить внешний вид мошонки мужчин

    Названа возможная цель ударов по Киеву

    Косачев высказался об изменении риторики США относительно Украины

    В Киеве загорелись два пятизвездочных отеля

    Военкоры сообщили о начале массированной ракетной атаки по Украине

    Женщина нашла в вещах сына перед стиркой странный предмет в пакете и запаниковала

    Синоптик рассказал подробности о жаркой погоде в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok